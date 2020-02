NZ vs IND Dream11 | NZ vs IND Dream11 Team | NZ vs IND Dream11 Prediction | NZ vs IND Playing11 | NZ vs IND Lineup | NZ vs IND New Zealnd vs India 2nd Test

Match Detail

New Zealand vs India, 2nd Test

Venue : Hagley Oval,Christchurch

Date : Feb 29 2020

Time : 11:30 AM LOCAL

Series : India tour of New Zealand, 2020

Expected Playing11

NZ

BJ Watling (wk) Kane Williamson Colin de Grandhomme, Henry Nicholls Ajaz Patel Tom Blundell Trent Boult Tom Latham Ross Taylor Tim Southee Kyle Jamieson

IND

Rishabh Pant Virat Kohli Ajinkya Rahane Prithvi Shaw Cheteshwar Pujara Ravichandran Ashwin Mayank Agarwal Ishant Sharma Mohammed Shami Hanuma Vihari Jasprit Bumrah

Squad

India

Rishabh Pant(w), Virat Kohli(c), Ajinkya Rahane,

Hanuma Vihari , Ravichandran Ashwin, Mohammed Shami,

Jasprit Bumrah, Ravindra Jadeja, Umesh Yadav, Prithvi Shaw,

Wriddhiman Saha, Navdeep Saini , Shubman Gill,

Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara,

New Zealand

BJ Watling(w), Kane Williamson(c), Ross Taylor

Colin de Grandhomme, Tim Southee, Kyle Jamieson,

Ajaz Patel, Trent Boult, Neil Wagner, Matt Henry, Daryl Mitchell ,

Tom Latham, Tom Blundell, Henry Nicholls

Dream Team

Team#1

WK : B Watling

BAT : M Agerwal , K Williamson(c) , V Kohli , C Pujara(vc) , T Latham

AR : R Ashwin , H Vihari

BOWL : K Jamieson , M Shami , J Bumah

Team#2

WK : B Watling

BAT : M Agerwal , K Williamson(vc) , V Kohli , C Pujara(c) , T Latham

AR : R Ashwin , H Vihari

BOWL : K Jamieson , M Shami , J Bumah

Team#3

WK : B Watling

BAT : M Agerwal , K Williamson(vc) , V Kohli , C Pujara , T Latham

AR : R Ashwin , H Vihari(vc)

BOWL : K Jamieson , M Shami , J Bumah

Team#4

WK : B Watling

BAT : M Agerwal , K Williamson(vc) , V Kohli , C Pujara , T Latham

AR : R Ashwin(vc) , H Vihari

BOWL : K Jamieson , M Shami , J Bumah