OLCC vs ZUCC Live | OLCC vs ZUCC Live Steaming | OLCC vs ZUCC Playing11

June 24, 2020 admin Live score 0

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OLCC vs ZUCC Live | OLCC vs ZUCC Live Steaming | OLCC vs ZUCC Playing11

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Olten CC
Zurich Crickets CC
Match Yet to Begin

ECS St Gallen, 2020

Grundenmoos, St Gallen

Start Date : 24 June 2020

OLCC

Mohamed Shahid (WK), Ali Nayyer (C), Yasotharan Thirnavukarasu, Shane Charles, Gowreesan Navaretnarasa, Nalinambika Kumar. , Muhammad Kamaran, Malyar Stanikzai, Ali Usman, Pratheeparaj Varothayan, Tharanitharan Thanabalasingham

ZUCC

Nicolas Henderson (C), Gushalavan Santhirasekeram, Abdullah Zahir, Suleman Ali Khan , Dayn Pariaug, Elankeeran Raveendran, Eden Wardle, Baljit Singh, James West, Noorkhan Ahmadi, Abdullatif Safi

Squad

ZUCC

Nawroz Jabarkheel, Abdullah Zahir, James West, Gushalavan Santhirasekeram, Nicolas Henderson, Eden Wardle, Khawar Awan, Brijesh Luthra, Gokul Das, Baljit Singh, Attaullah Ahmadzai, Abdullatif Safi , Wafadar Wahidzai, Suleman Ali Khan, Dayn Pariaug, Elankeeran Raveendran, Noorkhan Ahmadi

OLCC

Tharanitharan Thanabalasingham, Yasotharan Thirnavukarasu, Malyar Stanikzai, Shane Charles, Gowreesan Navaretnarasa, Mohamed Shahid, Pratheeparaj Varothayan, Johnson Diyon, Jeyakanthan Perumal , Sufiyan Mohamed, Shathees Thanasegaram, Nalinambika Kumar, Rizwan Izzadeen, Mohamed Peer, Roshanth Karunamoorthy , Hamad Khan, Arbab Khan, Ravindrakumar Damotharam, Ijaz Bhagri, Ali Usman, Ali Nayyer

Deam Team#1

WK : M Shahid, Y Thirnavukarasu

BAT : A Usman, Thanabalasingham , B Singh

ALL : G Navaraetnarasa , N Ahmadi, G Santhirasekaran

BOWL : E Wardle, M Stanikzai, S Thanasegaram

 