OLCC vs ZUCC Live | OLCC vs ZUCC Live Steaming | OLCC vs ZUCC Playing11
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ECS St Gallen, 2020
Grundenmoos, St Gallen
Start Date : 24 June 2020
OLCC
Mohamed Shahid (WK), Ali Nayyer (C), Yasotharan Thirnavukarasu, Shane Charles, Gowreesan Navaretnarasa, Nalinambika Kumar. , Muhammad Kamaran, Malyar Stanikzai, Ali Usman, Pratheeparaj Varothayan, Tharanitharan Thanabalasingham
ZUCC
Nicolas Henderson (C), Gushalavan Santhirasekeram, Abdullah Zahir, Suleman Ali Khan , Dayn Pariaug, Elankeeran Raveendran, Eden Wardle, Baljit Singh, James West, Noorkhan Ahmadi, Abdullatif Safi
Squad
ZUCC
Nawroz Jabarkheel, Abdullah Zahir, James West, Gushalavan Santhirasekeram, Nicolas Henderson, Eden Wardle, Khawar Awan, Brijesh Luthra, Gokul Das, Baljit Singh, Attaullah Ahmadzai, Abdullatif Safi , Wafadar Wahidzai, Suleman Ali Khan, Dayn Pariaug, Elankeeran Raveendran, Noorkhan Ahmadi
OLCC
Tharanitharan Thanabalasingham, Yasotharan Thirnavukarasu, Malyar Stanikzai, Shane Charles, Gowreesan Navaretnarasa, Mohamed Shahid, Pratheeparaj Varothayan, Johnson Diyon, Jeyakanthan Perumal , Sufiyan Mohamed, Shathees Thanasegaram, Nalinambika Kumar, Rizwan Izzadeen, Mohamed Peer, Roshanth Karunamoorthy , Hamad Khan, Arbab Khan, Ravindrakumar Damotharam, Ijaz Bhagri, Ali Usman, Ali Nayyer
Deam Team#1
WK : M Shahid, Y Thirnavukarasu
BAT : A Usman, Thanabalasingham , B Singh
ALL : G Navaraetnarasa , N Ahmadi, G Santhirasekaran
BOWL : E Wardle, M Stanikzai, S Thanasegaram