OMN vs MLD Live Score | OMN vs MLD Live 25 Feb 2020 Match No.10 | OMN vs MLD Live | OMN vs MLD Live scorecard | OMN vs MLD Live streaming | ACC Western Region T20 Match 10 Live

Match Detail

Oman vs Maldives, Match 10, Group A

Venue: Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1),

Al Amarat, Oman

Date : Feb 25

Time : 09:30 AM LOCAL

Series: ACC Western Region T20 2020

Expected Playing11

OMN

Khawar Ali Khurram Nawaz Jatinder Singh Aamir Kaleem Zeeshan Maqsood (c) Suraj Kumar (wk) Sandeep Goud Mohammad Nadeem Mohammad Sanuth Kaleemullah Bilal Khan

MLD

Mohamed Azzam(w/c) Ibrahim Hassan Ahmed Ameel Mauroof Chandana Liyanage Umar Adam Nilantha Cooray Tharaka Ruwan Hassan Rasheed Ibrahim Rizan Mohamed Rishwan Leem Shafeeg

Squad

Oman

Zeeshan Maqsood (c)

Suraj Kumar (wk)

Sandeep Goud

Khurram Nawaz

Mohammad Nadeem

Naseem Khushi

Aamir Kaleem

Mohammad Sanuth

Kaleemullah

Bilal Khan

Khawar Ali

Jatinder Singh

Aqib Ilyas

Sufyan Mehmood

Maldives

Mohamed Azzam(w/c)

Ibrahim Hassan

Mohamed Rishwan

Tharaka Ruwan

Hassan Rasheed

Leem Shafeeg

Chandana Liyanage

Ibrahim Rizan

Ibrahim Sadhoof

Ahmed Ameel Mauroof

Nazwan Ismail

Umar Adam

Nilantha Cooray

Ibrahim Raid

About The Match

Last Match Result

OMN

Qatar – 175/5 (20.0)

Omn -141-all out (19.1)

Result: Qatar won by 34 runs

MLD

BHR : 186/9 (20.0)

MDV : 121/9 (20.0)

Result: Bahrain won by 65 runs

MLD Lost all matches in this turnament

Dream Team

Team#1

WK : M Azzam

BAT : J Singh , S Ibrahim , M Rishwan

AR : K Ali(c) , H Ibahim , W Ali

BOWL : M Nadeem , A Kaleem , B Khan(vc) , A Mauroof

Team#2

WK : M Azzam

BAT : J Singh , S Ibrahim , M Rishwan

AR : K Ali(vc) , H Ibahim , W Ali

BOWL : M Nadeem , A Kaleem , B Khan(c) , A Mauroof