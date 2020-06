PCC vs TRV Live | PCC vs TRV Live Score | PCC vs TRV Live Scorecard | PCC vs TRV Playing11

PCC vs TRV Live | PCC vs TRV Live Score | Live Scorecard | Playing11 | Match Preview | Result

Match Detail

Date : 07 Jun 2020

Time : 10.30 Am

PCC vs TRV , Darwin T20 07 Jun 2020

Live :

Toss : PCC Won the toss And Chose to Bat First

PCC Won by 7 Runs

PCC : 121/8 (20 Over)

TRV : 114/5 ( 20 Over)

Full Scorecard :

Official Playing11

PCC :

MR Richardson H Bimbral H Martin SJ Regan RJ VANDERMEULEN AJ Bleakley KP Toner DP McArthur DM Lowe CL Hyde L Nitschke

TRV :

Official 13 Selected Team

+DL Treumer J Edmondstone J Truemer H Shah *C Edmondstone S Bammant W Ryan KG Scrimegour ME Charlton N Panchal LK Dumigan H Scrimegour R Philip

Probable Playing11

PCC

Alex Bleakey (C), Hamish Martin, Cameron Hyde, Lucas Nitschke, Darryl Lowe, Michael Richardson , Robert Vandermeulen , Harshtik Bimbral, Dean Mcarthur, Stephen Regan, Kieran Toner ,PCC vs TRV

TRV

Coby Edmondstone (C), Sam Bammant, Hayden Scrimegour, Matteo Charlton, Jaxon Treumer , Darren Treumer , Lachlan Dumigan, Kyle Scrimegour, Wilson Ryan, Jackson Edmonstone, Nitesh Panchal , PCC vs TRV

Squad

Palmerston Cricket Club

Cameron Hyde, Harshtik Bimbral, Matthew Robertson, Daniel Fett, Jake Baker, Kieran Toner, Michael Richardson, Aiden Allen, Shane Buttfield, Scott Wood, Hamish Martin , Robert Vandermeulen, Alex Bleakey, Stephen Regan, Dean Mcarthur, Todd McAnn, Lucas Nitschke, Darryl Lowe

Tracy Village CC

Tony Edmonstone, Daniel Christianson, Darren Treumer, Kyle Scrimegour, Sam Bammant, Nitesh Panchal, Matteo Charlton, Rhoan Philip, Jackson Edmonstone, Jaxon Treumer, Ricky Sharpe ,Coby Edmondstone, Lachlan Dumigan, Tahir Abbas, Hayden Scrimegour, Wilson Ryan, Harsh Shah, Ritesh Patel

Match Preview

The T20 Strike League in Darwin saw the return of David Warner and Cameron Bancroft back in 2018 during their suspension. WCC vs NCC

The three day carnival will see a total of 15 games to be played at Marrara Cricket Ground, Gardens Oval starting at 6.00 am and 2.30 pm local time each day.

Totaly 8 teams are participating in the event Tracy Village, Waratah, Nightcliff, PINT , Invitational XI , Palmerston, Darwin, Sth Districts

All eyes in Australia will be on this tournament up north in Darwin, as Australian cricket hopes to return to normalcy sooner rather than later

Darwin T20 Cricket League 2020, which is slated to take place from June 6

