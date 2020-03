Dhoni

PES vs ISL Live score | PSL 20th Match | PES vs ISL Live scorecard | PES vs ISL PSL Live

Match Detail

Peshawar Zalmi vs Islamabad United , 20th Match

Venue: Rawalpindi Cricket Stadium,Rawalpindi

Date : Mar 7 2020

Time : 02:00 PM LOCAL

Series: Pakistan Super League 2020

Live score:

Toss:

Expected Playing11

PES

Wahab Riaz

Hasan Ali

Rahat Ali

Mohammad Amir Khan

Tom Banton

Kamran Akmal

Daren SammY

Lewis Gregory

Liam Livingstone

Mohammad Mohsin

Haider Ali

ISL

Muhammad Musa

Ahmed Safi Abdullah

Colin Munro

Asif Ali

Luke Ronchi

Dawid Malan

Colin Ingram

Shadab Khan

Faheem Ashraf

Amad Butt

Rumman Raees

Squad

Peshawar Zalmi

Tom Banton(w), Daren Sammy(c), Wahab Riaz,

Liam Dawson, Carlos Brathwaite, Imam-ul-Haq,

Adil Amin, Aamir AliHasan Ali, Liam Livingstone,

Mohammad Mohsin, Lewis Gregory

Haider Ali, Rahat Ali, Mohammad Amir Khan,

Kamran Akmal, Shoaib Malik, Umar Amin

Islamabad United

Rumman Raees, Dale Steyn, Zafar Gohar, Hussain Talat,

Philip Salt, Saif Badar, Rizwan Hussain, Akif Javed ,

Luke Ronchi(w), Shadab Khan(c), Colin Munro, Dawid Malan,

Amad Butt, Ahmed Safi Abdullah, Muhammad Musa,

Colin Ingram, Asif Ali, Faheem Ashraf

Team#1

WK : L Ronchi

BAT : C Munro (c) , C Ingram , D Malan , L Livingstone

AR : S Khan , S Malik(vc) , L Gregory

BOWL : W Riza , Y Shah , D Steyn

Team#2

WK : L Ronchi

BAT : C Munro (vc) , C Ingram , D Malan , L Livingstone

AR : S Khan , S Malik(c) , L Gregory

BOWL : W Riza , Y Shah , D Steyn

Team#3

WK : L Ronchi

BAT : A Ali , C Munro , L Livingston(c) , H Ali

AR : S Khan(vc) , F Ashraf , L Gregory

BOWL : A Butt , A S Abdullah , W Riaz

Team#4

WK : L Ronchi

BAT : A Ali , C Munro , L Livingston(vc) , H Ali

AR : S Khan(c) , F Ashraf , L Gregory

BOWL : A Butt , A S Abdullah , W Riaz

Previous Match

CC vs KTS Dream11 | CC vs KTS Dream11 Team | CC vs KTS Dream11 Prediction | CC vs KTS Playing11 | CC vs KTS Dream11 | CC vs KTS Dream11 Tips

Match Detail

CC vs KTS Dream11

Cape Cobras vs Knights, 23rd Match

Venue: Recreation Ground,Oudtshoorn

Date : Mar 07 2020

Time : 10:00 AM LOCAL

Series: Momentum One Day Cup 2020

Expected Playing11

CC

Zubayr Hamza (c), Kyle Verreynne (wk), Pieter Malan,

Dane Paterson, Aviwe Mgijima, George Linde,

Thando Ntini, Jonathan Bird , Akhona Mnyaka,

Janneman Malan, Rory Kleinveldt

KTS

Wandile Makwetu (wk), Pite van Biljon (c), Patrick Kruger,

Andries Gous, Ottniel Baartman, Jacques Snyman,

Marco Jansen , Grant Mokoena, Shaun von Berg,

Keegan Petersen, Mbulelo Budaza

Squad

Cape Cobras

Mangaliso Mosehle(w), Zubayr Hamza(c), Aviwe Mgijima, Jason Smith, Jonathan Bird, Thando Ntini, Tayo Walbrugh, Tsepho Ndwandwa,

Lizaad Williams , Ferisco Adams, Rory Kleinveldt, Dane Piedt, Akhona Mnyaka, Pieter Malan

Knights

Wandile Makwetu(w), Pite van Biljon(c), Shaun von Berg, Ottniel Baartman, Mbulelo Budaza, Andries Gous, Jacques Snyman, Corne Dry,

Obus Pienaar, Tshepo Ntuli, Raynard van Tonder , Keegan Petersen, Grant Mokoena, Patrick Kruger, Marco Jansen

Team#1

WK : W Makwetu

BAT : Z Hamza , P Malan(vc) , J Malan

AR : Q Pienaar ,J Snyman , J Smith(c) , G Linde

BOWL : M Budaza , R Kleinveldt , T Ntini

Team#2

WK : W Makwetu

BAT : Z Hamza , P Malan(c) , J Malan

AR : Q Pienaar ,J Snyman , J Smith(vc) , G Linde

BOWL : M Budaza , R Kleinveldt , T Ntini

