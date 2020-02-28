PES vs LAH live | PES vs LAH live score | PES vs LAH live Streaming | PES vs LAH live scorecard | PES vs LAH PSL 11th Match live score

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Math Detail
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, 11th Match
Series : Pakistan Super League 2020
Venue : Rawalpindi Cricket Stadium,Rawalpindi
Date : Feb 28 2020
Time : 08:00 PM LOCAL
Live:
Toss:
Expected Playing11
PES
- Kamran Akmal
- Daren Sammy
- Wahab Riaz
- Tom Banton
- Haider Ali
- Mohammad Amir Khan
- Liam Dawson
- Rahat Ali
- Liam Livingstone
- Shoaib Malik
- Hasan Ali
LAH
- Dane Vilas
- Sohail Akhtar
- Mohammad Hafeez
- Samit Patel
- Chris Lynn
- Haris Rauf
- Faizan Khan
- David Wiese
- Usman Shinwari
- Fakhar Zaman
- Shaheen Afridi
Squad
Peshawar Zalmi
Kamran Akmal(w), Riaz, Daren Sammy(c), Hasan Ali, Mohammad Amir Khan,
Rahat Ali, Carlos Brathwaite, Aamir Ali, Lewis Gregory, Umar Amin , Haider Ali,
Shoaib Malik, Liam Livingstone, Liam Dawson, Wahab Tom Banton,
Imam ul Haq, Mohammad Mohsin, Adil Amin
Lahore Qalandars
Dane Vilas(w), Sohail Akhtar(c), Usman Shinwari, Haris Rauf, Dilbar Hussain,
Raja Farzan, Jaahid Ali, Samit Patel, Chris Lynn, Mohammad Hafeez,
Ben Dunk, Seekkuge Prasanna, Salman Butt , David Wiese,
Faizan Khan, Shaheen Afridi, Fakhar Zaman
About the Match
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi 11th Match Series Pakistan Super League 2020 Venue Rawalpindi Cricket Stadium,Rawalpindi Date Feb 28 2020 Time 08:00 PM LOCAL
Last Match Result
PES
PSZ 123 (18.3 over)
MS 124/4 (14.5 over)
Multan Sultans won by 6 wkts
LAH
LHQ 182/6 (20 over)
ISU 183/9 (19.5 over)
Islamabad United won by 1 wkt
Dream Team
Team#1
WK : K Akmal(c)
BAT : F Zaman , C Lynn(vc) , D Sammy , H Ali
AR : M Hafeez , D Wiese , S Patel
BOWL : S Afridi , R Ali , H Ali
Team#2
WK : K Akmal(vc)
BAT : F Zaman , C Lynn(c) , D Sammy , H Ali
AR : M Hafeez , D Wiese , S Patel
BOWL : S Afridi , R Ali , H Ali