PPT vs MAU Live Score | Dream11 ECS Alicante T10 Final Live | PPT vs MAU Live Final | PPT vs MAU scorecard

Dhoni

1 hour ago

Comments: 0 1 hour agoComments: 0

PPT vs MAU Live Score | Dream11 ECS Alicante T10 Final Live Score | PPT vs MAU Final | PPT vs MAU scorecard | PPT vs MAU live match

Match Detail

PPT vs MAU Dream11

FINAL

Pinatar Pirates C.C. VS Madrid United C.C.

Date : 06th March 2020

Time : 6.30 PM

Woodbridge Oval, Albir, Spain

Dream11 ECS Alicante T10 League 2020 Final

Live:

Toss :

For Fast Updates Only Our Telegram Channel Joint Now

Expected Playing11

PPT

Gulshan Kumar

Kulwant Singh

Dillpreet Singh

Kuldeep Lal (c)

Jassie Jagdeep Singh

Sukhpal Singh (wk)

Lovejit Singh

Rahul Maini

Balwant Singh

Vikash Singh

Abbas Saqlemm

MAU

Waqar Zafar (wk)

Kashif Iqbal

Haroon Muhammad

Abdul Hafeez

Robiul Khan

Qadar Nawaz (c)

Noore Azman

Kuhram Bhatti

Ashfaq Ahmed

Imran Khan

Mohammed Saleem

Squad

Pinatar Pirates C.C.

Balwant Singh, Javed Iqbal, Kuldeep Lal,

Harwinderdeep Singh, Jassie Jagdeep Singh ,

Vikash Singh, Sukhpal Singh,Gopi Singh

Kulwant Singh, Rahul Maini ,Gulshan Kumar,

Mukhtiar Singh, Dillpreet Singh, Lovejit Singh,Santosh Rai

Madrid United C.C

Tasawar Azam, A Usman , MD Abul Kalam Azad, Zia ul Qayum,

Abdul Hafeez, Ahsan Yaqoob, Noore Azman, Qadar Nawaz

Tauqeer Hussain, Waqar Zafar, Mohammad Rabin,

Alian Abbas, Kashif Aziz, Farukh Nadeem, Jabar Ali,

Mohammad Ashraf, Mohammad Tauseef, Robiul Khan,

Waheed Akhtar, Kashif Iqbal, Kashif Rana, lttfaq Ahmad

Team#1

WK : S Singh(vc) , W Zafar Mirza

BAT : G Singh , J Jagdeep , A Saqlemm , R Khan

AR : G Kumar , Q Nawaz(c)

BOWL : B Singh , A Hafeez , K Aziz

Team#1

WK : S Singh(c) , W Zafar Mirza

BAT : G Singh , J Jagdeep , A Saqlemm , R Khan

AR : G Kumar , Q Nawaz(vc)

BOWL : B Singh , A Hafeez , K Aziz

PPT vs MAU live scorecard