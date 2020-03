sachin

QUE vs MUL Live | Quetta Gladiators vs Multan Sultans 25th Match Live | QUE vs MUL Live Score

Match Detail

Multan Sultans vs Quetta Gladiators, 25th Match

Date : Mar 11 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Pakistan Super League 2020

Venue: Gaddafi Stadium,Lahore

Live :

Toss :

Expected Playing11

QUE

Shane Watson

Sarfaraz Ahmed (c & wk)

Sohail Khan

Ahmed Shehzad

Jason Roy

Ben Cutting

Mohammad Nawaz

Fawad Ahmed

Mohammad Hasnain

Azam Khan

Zahid Mahmood

MUL

Zeeshan Ashraf (wk)

Shahid Afridi

Sohail Tanvir

Rilee Rossouw

James Vince

Imran Tahir

Moeen Ali

Junaid Khan

Shan Masood (c)

Khushdil Shah

Mohammad Ilyas

Squad

Quetta Gladiators

Sarfaraz Ahmed(w/c), Jason Roy, Shane Watson, Mohammad Hasnain, Khurram Manzoor, Anwar Ali, Tymal Mills, Ahsan Ali, Naseem Shah, Arish Ali Khan, Abdul Nasir , Ahmed Shehzad, Mohammad Nawaz, Azam Khan, Ben Cutting, Sohail Khan, Fawad Ahmed, Zahid Mahmood

Multan Sultans

Zeeshan Ashraf(w), Shan Masood(c), Rilee Rossouw, Khushdil Shah, Shahid Afridi, Imran Tahir, Mohammad Ilyas, James Vince, Moeen Ali, Usman Qadir, Bilawal Bhatti, Rohail Nazir, Ali Shafiq , Junaid Khan, Sohail Tanvir, Ravi Bopara, Wayne Madsen, Mohammad Irfan

Preview

Last Match Result

MUL

ISU 91/7 (9 over)

MS 94/1 (6.4 over)

Multan Sultans won by 9 wkts (Match reduced to 9 overs a side due to wet outfield)

PLAYER OF THE MATCH

James Vince

QUE

QTG 98/9 (20 over)

LHQ 100/2 (11.5 over)

Lahore Qalandars won by 8 wkts

Pitch Report

Avg 1st inn score 161 Avg 2nd inn score 143 Highest Total 197/5 (20 Over) by PAK vs WXI Lowest Total 101/10 (17.4 Over) by PAK vs SL Highest Chased 176/8 (19.4 Over) by PAK vs ZIM Lowest Defended:126/7 (20 Over) by PAKW vs BANW

Team#1

WK : Z Ashraf

BAT : J Vince(c) , S Masood , S Watson , J Roy

AR : M Ali , B Cutting(vc) , F Allen

BOWL : I Tahir , J Khan , M Hasnain

Team#2

WK : Z Ashraf

BAT : J Vince(vc) , S Masood , S Watson , J Roy

AR : M Ali , B Cutting(c) , F Allen

BOWL : I Tahir , J Khan , M Hasnain

Previous Match

West Indies Legends vs South Africa Legends 4th Match | WI Lvs SA L Dream11 Team | WI Lvs SA L Dream11 Prediction

Match Detail

West Indies Legends vs South Africa Legends, 4th Match

Date : Mar 11 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Road Safety World Series T20 2020

Venue: Dr DY Patil Sports Academy,Mumbai

Expected Playing11

WI L

Brian Lara (c) Shivnarine Chanderpaul Pedro Collins Daren Ganga Tino Best Sulieman Benn Carl Hooper Ridley Jacobs (wk) Dinanath Ramnarine Ricardo Powell Danza Hyatt

SA L

Morne van Wyk (wk) Jonty Rhodes (C) Ryan McLaren Andrew Hall Albie Morkel Johann van der Wath Paul Harris Herschelle Gibbs Jacques Rudolph Johann van der Wath Lance Klusener

Squad

South Africa Legends

Jonty Rhodes(c), Andrew Hall, Morne van Wyk(w), Albie Morkel, Johan van der Wath, Ryan McLaren, Paul Harris, Garnett Kruger, Roger Telemachus , Lance Klusener, Herschelle Gibbs, Martin van Jaarsveld, Jacques Rudolph

West Indies Legends

Brian Lara(c), Ridley Jacobs(w), Danza Hyatt, Carl Hooper, Sulieman Benn, Pedro Collins, Dinanath Ramnarine, Samuel Badree, Adam Sanford , Ricardo Powell, Tino Best, Daren Ganga, Shivnarine Chanderpaul

Team#1

WK : M Van Wyk

BAT : B Lara(VC) , J Rhodes(C) , S Chanderpaul , M Van Jaars , D Ganga

AR : A Markel , C Hooper

BOWL : S Badree , T Best , J Van der Wath

