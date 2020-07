RKJ vs KPG Dream11 | RKJ vs KPG Dream11 Team | RKJ vs KPG Dream11 Prediction | RKJ vs KPG Playing11 | RKJ vs KPG ECS T10 Iceland

Match Detail

Date : 01 July 2020

Time : 16.00

Squad

Reykjavik Vikings

Asim Ayoub, Ravi Rawat, Max Sandharu, Junaid Raja, Lakmal Bandara, Gul Khan, Prabhath Weerasooriya, Chamley Fernando , Sadun Lankathilaka, Jega Subramaniyam, Derick Deonarain, Mahinda Dissanayake

Kópavogur Puffins

Lakshitha Bimsara, Keenan Botha, Abhishek Chauhan, Ramachandran Gujapan, Gabriel Maksimov, David Cook, Sathiya Rupan , Leslie Dcunha, Mohit Kotian, Dushan Bandara, Olafur Briem, Sampath Kumar

Weather Report

Weather is expected to be cloudy throughout the day at the Venue according to the accuweather.

Pitch Report

Pitch is expected to be neutral with a little bit extra advantage to the pacers due to the overcast conditions.

Team#1

WK : B Fernando

BAT : L Dcunha , M Sandaru , A Khan(c)

AR : D Bandara , K Botha , D Deonaain(vc) , S Lankathil

BOWL : P Weeraso , S Nagarajan , A Chauhan

Team#2

WK : B Fernando

BAT : L Dcunha , M Sandaru , A Khan(vc)

AR : D Bandara , K Botha , D Deonaain(c) , S Lankathil

BOWL : P Weeraso , S Nagarajan , A Chauhan

Team#3

WK : B Fernando

BAT : L Dcunha , M Sandaru , A Khan(c)

AR : D Bandara(vc) , K Botha , D Deonaain , S Lankathil

BOWL : P Weeraso , S Nagarajan , A Chauhan