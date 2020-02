sachin

Match Details:

RUS vs MCD

International Qualifiers

Start date:23. Feb 2020, 20:30

Expected Stating Lineup:

RUS:

G Motovilov M Grigoryev A Astapkovich P Antipov J Bolonboy

MCD:

N Dimitijievic D S tojanovski V Stojanovski B Kstevski S Whittington



Winning Percentage:

Russia:

Expected chance of winning is 88%, but this team actually wins 99% matches with these odds.

MCD:

Expected chance of winning is 8%, but this team actually wins 9% matches with these odds.

Best Players:

Nenad Dimitrijevic

Damjan Stojanovski

Anton Astapkovich

Joel Bolomboy

Vojdan Stojanovski

Squad

MCD:

Nenad Dimitrijevic, Andrej Magdevski, Kristijan Nikolov, Damjan Stojanovski,

Marko Simonovski, Marko Milovanovic, Vojdan Stojanovski, Viktor Efremovski,

Andrej Maslinko, Andrej Jakimovski, Bojan Krstevski, Stojan Gjuroski,

Filip Bakoc, Shayne Whittington, Ljubomir Mladenovski.

RUS:

Grigory Motovilov, Mikhail Kulagin, Vitaly Fridzon, Denis Zakhrov, Andrey Sopin,

Maxim Grigoryev, Sergey Karasev, Ivan Strebkov, Nikita Mikhailovskii, Evgeny Baburin,

Dmitri Kulagin, Anton Astapkovich, Vladislav Trushkin, Stanislav Ilnitskiy,

Pavel Antipov, Andrey Zubkov, Andrey Vorontsevich, Semen Antonov,

Evgeny Valiev, Joel Bolomboy, Vladimir Ivlev, Artem Zabelin, Artem Klimenko, Nikita Balashov.

Best Dream11 Team:

G Motovilov

I Strbkov, M Grigoryev, D Stojanovski(sp)

A Astapkovich, V Stojanovski

B Krstevski

J Bolomboy