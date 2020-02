sachin

SA W vs TL W Dream11 | SA W vs TL W Dream11 Team | SA W vs TL W Dream11 Prediction | SA W vs TL W Playing11 | SA W vs TL W Lineup | SA W vs TL W ICC Womens T20 World Cup 11th Match

Match Detail

South Africa Women vs Thailand Women, 11th Match, Group B

Venue: Manuka Oval,Canberra

Date : Feb 28 2020

Time : 03:00 PM LOCAL

Series: ICC Womens T20 World Cup 2020

Expected Playing11

SA W

Trisha Chetty (wk), Dane van Niekerk (c), Ayabonga Khaka, Laura Wolvaardt, Nonkululeko Mlaba , Shabnim Ismail, Chloe Tryon, Sune Luus, Lizelle Lee, Mignon du Preez, Marizanne Kapp

TL W

Nannapat Koncharoenkai (wk), Sornnarin Tippoch (c), Nattaya Boochatham, Naruemol Chaiwai, Suleeporn Laomi, Ratanaporn Padunglerd, Onnicha Kamchomphu , Nattakan Chantam, Chanida Sutthiruang, Soraya Lateh, Wongpaka Liengprasert

Squad

South Africa Women

Dane van Niekerk (c), Trisha Chetty, Shabnim Ismail, Marizanne Kapp,

Tumi Sekhukhune, Nondumiso Shangase, Nonkululeko Mlaba ,

Chloe Tryon, Sune Luus, Lizelle Lee, Masabata Klaas, Ayabonga Khaka,

Laura Wolvaardt, Nadine de Klerk, Mignon du Preez

Thailand Women

Sornnarin Tippoch (c), Chanida Sutthiruang, Soraya Lateh,

Wongpaka Liengprasert, Nannapat Koncharoenkai, Nattaya Boochatham,

Naruemol Chaiwai, Suleeporn Laomi, Nattakan Chantam,

Thipatcha Puttawong, Suwanan Khiaoto , Ratanaporn Padunglerd,

Rosenan Kanoh, Onnicha Kamchomphu, Phannita Maya

About the Match

Last Match Result

SA W

ENGW : 123/8 (20 over)

RSAW : 127/4 (19.4 over)

South Africa Women won by 6 wkts

PLAYER OF THE MATCH

Dane van Niekerk

TL W

ENGW : 176/2 (20 over)

THAIW : 78/7 (20 over)

England Women won by 98 runs

Pitch Report

Avg 1st inn score in manuka oval grounr 143 Avg 2nd inn score:121 Highest Total:189/1 (20 Ov) by AUSW vs BANW Lowest Total:103/10 (19 Ov) by NZW vs AUSW Highest Chased:151/3 (18.3 Ov) by AUS vs PAK Lowest Defended:176/2 (20 Ov) by ENGW vs THAIW.

Dream Team

Team#1

WK : L Lee

BAT : N Chantam , C Tyron , N Chaiwai , S Lateh

AR : D Van Nieke(vc) , M Kapp(c) , N Boochath

BOWL : S Ismail , A Khaka , N Mlaba

Team#2

WK : L Lee

BAT : N Chantam , C Tyron , N Chaiwai , S Lateh

AR : D Van Nieke(c) , M Kapp(vc) , N Boochath

BOWL : S Ismail , A Khaka , N Mlaba