SE vs SENG Dream11 | SE vs SENG Dream11 Team | SE vs SENG Dream11 Prediction | SE vs SENG Lineup | SE vs SENG Match Preview

SE vs SENG Dream11 | SE vs SENG Dream11 Team | Prediction | Lineup | Match Preview

Match Detail

Start date: 31 May 2020

Time : 13:00

Location: Seoul

Venue: World Cup Stadium

Referee: Yong-woo Kim, South Korea

SE vs SENG , Korean League 31 May 2020

Match Preview

FC Seoul

expected chance of winning is 40%, but this team actually wins 43% , SE vs SENG

Seongnam FC

expected chance of winning is 30%, but this team actually wins 38% matches , SE vs SENG

Dream11 Team

Team#1

GK : Y Sang Hun

DEF : K Ju Sung , H Hyun Soo , K Jin Ya , K Nam Chun ,Y Je Un

MID : Osmar(vc) , K Don Hyeon , J Se Jong

ST : Y Dong Hyeon(c) , K Hyeon Seong

Team#2

GK : Y Sang Hun

DEF : K Ju Sung , H Hyun Soo , K Jin Ya , K Nam Chun ,Y Je Un

MID : Osmar(c) , K Don Hyeon , J Se Jong

ST : Y Dong Hyeon(vc) , K Hyeon Seong