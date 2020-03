Dhoni

2 hours ago

Comments: 0 2 hours agoComments: 0

SL vs WI Live Score | Sri Lanka vs West Indies 1st T20 Live | SL vs WI Live | SL vs WI Live scorecard

Match Detail

Sri Lanka vs West Indies, 1st T20I

Venue: Pallekele International Cricket Stadium,Pallekele

Date : Mar 04 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: West Indies tour of Sri Lanka, 2020

For Fast Updates Only Our Telegram Channel Joint Now

Expected Playing11

SL

Dasun Shanaka

Thisara Perera

Wanindu Hasaranga

Kusal Mendis

Angelo Mathews

Isuru UdanA

Lakshan Sandakan

Lasith Malinga

Avishka Fernando

Niroshan Dickwella

Kusal Perera

WI

Fabian Allen

Dwayne Bravo

Hayden Walsh

Keiron Pollard

Andre Russel

Kesrick Williams

Sheldon Cottrell

Shai Hope

Lend Simmons

Shimron Hetmyer

Squad

Sri Lanka

Niroshan Dickwella (wk), Lasith Malinga (c), Kusal Mendis,

Asitha Fernando, Lakshan Sandakan , Thisara Perera,

Wanindu Hasaranga, Isuru Udana, Lahiru Kumara,

Avishka Fernando, Kusal Perera, Shehan Jayasuriya,

Angelo Mathews, Dasun Shanaka

West Indies

Shai Hope (wk), Kieron Pollard (c), Andre Russell,

Dwayne Bravo, Oshane Thomas, Rovman Powell ,

Fabian Allen, Hayden Walsh, Sheldon Cottrell,

Kesrick Williams, Brandon King, Lendl Simmons,

Shimron Hetmyer, Nicholas Pooran

Team#1

WK : K Perera(c)

BAT : S Hetmyer , L Simmons(vc) , A Fernando , K Mendies

AR : A Russell , D Bravo , T Perera

BOWL : S Cottrell , O Thomas , L Malinga

Team#2

WK : K Perera(vc)

BAT : S Hetmyer , L Simmons(c) , A Fernando , K Mendies

AR : A Russell , D Bravo , T Perera

BOWL : S Cottrell , O Thomas , L Malinga