SPA vs GER Live score | SPA vs GER Live scorecard | SPA vs GER scorecard | Spain vs Germany 1st T20 Live

Dhoni

8 hours ago

SPA vs GER Live scorecard | SPA vs GER Live score | | Spain vs Germany 2nd T20 Live

SPA vs GER Match Detail

Spain vs Germany, 2nd T20I

Date : Mar 08 2020

Time : 02:00 PM LOCAL

Series: Germany tour of Spain, 2020

Venue: Desert Springs Cricket Ground,Almeria

SPA vs GER Live score:

Toss : SPA bat First

SPA vs GER Expected Playing11

SPA

Awais Ahmed (WK), Christian Muñoz Mills (C), Faran Afzal,

Raja Adeel, Kuldeep, Jack Perman, Tauqeer Hussain,

Tom Vine , Yasir Ali, Paul Hennessy, Ravi Panchal

GER

Michael Richardson (WK), Venkatraman Ganesan (C),

Vishnu Elam Bharathi, Abdul Shakoor Rahimzei,

Vijayshankar Chikkannaiah, Asad Mohammad,

Ahmed Wardak, Izatullah Dawlatzai ,

Harmanjot Singh, Amir Mangal, Dieter Klein

SPA vs GER Squad

Germany

Michael Richardson(w), Amir Mangal, Asad Mohammad, Amith Sarma,

Harmanjot Singh, Abdul Rahimzei, Dieter Klein, Ahmed Wardak,

Venkatraman Ganesan(c), Vijayshankar Chikkannaiah,

Izatullah Dawlatzai, Sahir Naqash, Muslim Ashraf

Spain

Christian Munoz(c), Awais Ahmed(w), Yasir Ali, , Raja Adeel Iqbal,

Tom Vine, Jack Perman, Tauqeer Hussain, Paul Hennessy

Mukhtiar Singh, Adam Algar, Faran Afzal, Kuldeep Lal, Ravi Panchal

Team#1

WK : A Alger

BAT : A Mangal , F Afzal(c) , K Lal

AR : V Bharathi , P Hennessy , T Hussain , R Panchal

BOWL : H Wardak , I Dawlatzai , J Perman(vc)

Team#2

WK : A Alger

BAT : A Mangal , F Afzal(vc) , K Lal

AR : V Bharathi , P Hennessy , T Hussain , R Panchal

BOWL : H Wardak , I Dawlatzai , J Perman(c)

Team#3

WK : A Alger

BAT : A Mangal , F Afzal(c) , K Lal(vc)

AR : V Bharathi , P Hennessy , T Hussain , R Panchal

BOWL : H Wardak , I Dawlatzai , J Perman

Team#4

WK : A Alger

BAT : A Mangal , F Afzal , K Lal

AR : V Bharathi , P Hennessy , T Hussain , R Panchal(c)

BOWL : H Wardak , I Dawlatzai , J Perman(vc)

Previous Match

IN W vs AU W Dream11 | IN W vs AU W Dream11 team | IN W vs AU W Dream11 prediction | IN W vs AU W final Dream11 | IN W vs AU W Dream11 tips | IN W vs AU W fantasy

Match Details:

India Women vs Australia Women, Final

8th March 2020, 12:30 PM IST

Melbourne Cricket Ground, Melbourne

Expected Playing11:

AUS W:

Healy (WK), Mooney, Lanning (C), Gardner, Haynes, Molineux, Jonassen, Carey, Wareham, Schutt and Kimmince.

IND W:

Shafali, Mandhana, Jemimah, Kaur (C), Veda, Deepti, Taniya(WK), Radha, Poonam, Shikha and Rajeshwari.

Sqaud:

India Women

Smriti Mandhana, Shafali Verma, Taniya Bhatia (WK), Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (C), Deepti Sharma, Veda Krishnamurthy, Shikha Pandey, Radha Yadav, Rajeshwari Gayakwad, Poonam Yadav, Pooja Vastrakar, Harleen Deol, Arundhati Reddy, Richa Ghosh.

Australia Women

Alyssa Healy (WK), Beth Mooney, Meg Lanning, Ashleigh Gardner, Rachel Haynes, Sophie Molineux, Delissa Kimmince, Nicola Carey, Jess Jonassen, Georgia Wareham, Megan Schutt, Erin Burns,Molly Strano, Annabel Sutherland

Team #1:

Keeper Alyssa Healy(WK),

Batsmen : Shafali Verma, Meg Lanning (c), Smriti Mandhana (vc), Beth Mooney,

All-Rounders : Deepti Sharma, Jess Jonassen,

Bowlers : Megan Schutt, Shikha Pandey,Poonam Yadav, Radha Yadav,

Team #2

Keeper : Alyssa Healy

Batsmen : Smriti Mandhana (VC), Shafali Verma, Rachel Haynes, Beth Mooney (C)

All-Rounders : Deepti Sharma, Jess Jonassen

Bowlers : Poonam Yadav, Nicola Carey, Megan Schutt, Rajeshwari Gayakwad

Team #3:

Keeper : Alyssa Healy,

Batsmen : Smriti Mandhana, Shafali Verma, Meg Lanning, Ashleigh Gardner,

All-Rounders Harmanpreet Kaur, Deepti Sharma, Jess Jonassen,

Bowlers : Poonam Yadav, Nicola Carey and Radha Yadav.

My Dream11 Team

Alyssa Healy,

Smriti Mandhana (VC), Shafali Verma, Rachel Haynes, Beth Mooney (C),

Deepti Sharma, Jess Jonassen,

Poonam Yadav, Nicola Carey, Megan Schutt, Rajeshwari Gayakwad.

