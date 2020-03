Dhoni

SPA vs LAM Live Score 13th Match | Dream11 ECS Alicante T10 13th Match live | SPA vs LAM scorecard

Match Detail

SPA vs LAM Dream11

LA Manga vs Sporting Alfas C.C.

Venue: Sporting Alfas Cricket Club, Alicante

Date : March 05 2020

Time : 02.30 AM Local Time

Dream11 ECS Alicante T10 League

Live Score

Toss:

Expected Playing11

SPA:

I BYRNE P PENNICK F AFZAL W ASHRAF C MUNOZ MILLS E BALLARD A WAJID K MUHAMMAD D WALKER J PERMAN K PERMAN

LAM

A Alger K Wood A Court P Fletcher J Brook C Wood P Harvey P Witter S Khan R Panchal S Simkins

Preview:

Get SPA vs LAM Dream11 Fantasy Cricket Prediction 13th Match ECS Alicante T10 2020.

On the other hand, La Manga has won one match and lost one in their previous two outings. Adam Algar,

Joel Book and Jonathan Kinsella are the batsmen who will be key to their performance.

Connor Wood and Charlie Rumistrewicz will be the bowlers to watch out for.

Squad

SPA – Sporting Alfas C.C.

Faran Afzal, Jamie Roper, Hamza Kayani , Ian Byrne,

Kevin Laundon, Eddie Ballard, Jack Perman, Simon Barter

Antonio Brown, Jamshaid Ahmad, Kieran Perman,

Mark Perman, Sam Lupson, Tyler Brown, Waqar Ashraf,

Basharat Ali, Amjad Hussain, Abdul Wajid, Christian Munoz

LAM – La Manga C.C.

Adam Algar, Charlie Rumistrzewicz,

Paul Fletcher, Paul Harvey, Pawitter Singh,

Connor Wood, Hugh James , Paul Sadler,

Jonathan Kinsella, Kieran Wood, Neil Brook,

Tommy Knowles, Sohail Khan, Joel Brook,

Alfie Court, Amendeep Singh, Andy Mccullock,

Ollie Jarvis, Ollie Richardson

SPA vs LAM Dream11 Team For SL:

Team 1

WK – A Alger

BAT – C Munoz Mills, E Ballard(C), K Wood

AR – F Afzal, W Ashraf(VC), K Muhammad, R Panchal

BOW – J Perman, K Perman, C Wood

Team 2

WK – A Alger

BAT – C Munoz Mills, E Ballard(VC), K Wood

AR – F Afzal(C), W Ashraf, K Muhammad, R Panchal

BOW – J Perman, K Perman, C Wood