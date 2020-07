STT vs AZ U23 Dream11 | STT vs AZ U23 Dream11 Team | STT vs AZ-U23 Dream11 Prediction | STT vs AZ U23 Playing11 | STT vs AZ U23 Dream11 ECS T10 Stockholm Botkyrka

STT vs AZ-U23 Dream11 | Dream11 Team | STT vs AZ U23 Playing11 |Cricket Club Scorecard | Live

Match Detail

Match : Alby Zalmi U-23 vs Stockholm Tigers

Date : 7th July 2020, at 3:30 PM IST

Venue : Karsby Cricket Center, Stockholm

Probable Playing11

STT

Akash Islam, Tanin Ahmed, Faruk Ahmed, Roni Gupta, Rizvi Hoque, Asif Ferdous, Sayem Chowdhury , Humayun Kabir, Hafizur Rehman, Bipu Rais, Liton Sarkar

AZ-U23

Ismail Zia, Zabi Niazy, Farhan Chaudhry, Zia Alozai, Talha Masood, Rohollah Stanikzai, Mashal Khan, Faseeh Chaudhary, Sami Khalil, Usman Jabbar, Abdullah Khalil

Squad

Stockholm Tigers

Roni Gupta, Arif Hossain, Faruk Ahmed, Sayem Chowdhury, Shahnawazur Rahman, Akash Islam, Rudro Karim , Tanin Ahmad, Humayun Kabir,

Hafizur Rahman, Rashedul Islam, Raz Imtiaz, Bipu Rais, Liton Sarkar, Ahmed Kawsar, Bappy Chowdhury, Rizvi Hoque, Asif Ferdous

Alby Zalmi U-23 CC

Zia Alozai, Talha Masoud, Mashal Khan, Ismail Zia, Sami Khalil, Usman Jabbar, Abdullah Khalil, Noman Fawjoon, Arif Hussain , Amanullah Safi,

Faraan Chaudhry, Basir Sahebi, Rohollah Stanikzai, Zabi Niazy, Rukshan Nawalage, Muneeb Safi, Faseeh Choudhary, Yaqob Safi, Munir Safi

Pitch Report

The pitch at the Karsby Cricket Center is a good batting track with Nacka CC notching up an astonishing 166 in their allotted ten overs on Monday

The pitch shouldn’t change much for this game as well with the ball expected to come on to the bat nicely

WK : I Zia

BAT : R Imtiaz, Z Alozai, Z Niazy

ALL : F Choudhary , F Ahmed, A Hossain

BWL : A Ferdous, S Khalil, A Khalil , S Chowdhury

