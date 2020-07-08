SUN vs STT Dream11 | SUN vs STT Dream11 Team | SUN vs STT Dream11 Prediction | SUN vs STT Playing11

July 8, 2020 admin Cricket, Dream11 ECS T10 Stockholm Botkyrka, Sports News 0

Dream11

SUN vs STT Dream11 | Dream11 Team | Dream11 Prediction | Playing11

Match Detail

Date : 09-07-2020

Time : 1.00 PM

SUN vs STT , Dream11 ECS T10 Stockholm Botkyrka 09 July 2020

For Fast Updates Only Our Telegram Channel Joint Now

Probable Playing11

SUN

Tasal Saddiqi, Dammika Aduranmullawithanage, Thilina Warnakulasuriya, Pubudu Keppetiyawa, Janaka Johannes, Faisal Azeem, Sajith Johansson, Krishan Silva, Fayaz Ali, Sanuk Keppetiyawa

STT

Roni Gupta, Arif Hossain, Faruk Ahmed, Ahmed Kawsar, Tanin Ahmad, Humayun Kabir, Hafizur Rahman, Rashedul Islam, Raz Imtiaz, Bipu Rais, Liton Sarkar

Squad

Spanga United CC

Janaka Johannes, Sanuk Keppetiyawa, Faisal Azeem, Dammika Aduranmullawithanage, Asanka Kalugama, Anton Don, Fayaz Ali , Pubudu Keppetiyawa, Krishan Silva, Tasal Saddiqi, Thilina Warnakulasuriya, Sajith Johansson

Stockholm Tigers

Roni Gupta, Arif Hossain, Faruk Ahmed, Tanin Ahmad, Humayun Kabir, Hafizur Rahman, Rashedul Islam, Raz Imtiaz, Bipu Rais, Liton Sarkar, Sayem Chowdhury, Shahnawazur Rahman, Akash Islam, Rudro Karim , Ahmed Kawsar, Bappy Chowdhury, Rizvi Hoque, Asif Ferdous

Dream11 Team

Team#1

WK :

BAT :

AR :

BOWL :

Dream11 | Dream11 Team | Dream11 Prediction | Playing11