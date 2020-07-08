SUN vs STT Dream11 | SUN vs STT Dream11 Team | SUN vs STT Dream11 Prediction | SUN vs STT Playing11

SUN vs STT Dream11 | Dream11 Team | Dream11 Prediction | Playing11
Match Detail
Date : 09-07-2020
Time : 1.00 PM
SUN vs STT , Dream11 ECS T10 Stockholm Botkyrka 09 July 2020
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Probable Playing11
SUN
Tasal Saddiqi, Dammika Aduranmullawithanage, Thilina Warnakulasuriya, Pubudu Keppetiyawa, Janaka Johannes, Faisal Azeem, Sajith Johansson, Krishan Silva, Fayaz Ali, Sanuk Keppetiyawa
STT
Roni Gupta, Arif Hossain, Faruk Ahmed, Ahmed Kawsar, Tanin Ahmad, Humayun Kabir, Hafizur Rahman, Rashedul Islam, Raz Imtiaz, Bipu Rais, Liton Sarkar
Squad
Spanga United CC
Janaka Johannes, Sanuk Keppetiyawa, Faisal Azeem, Dammika Aduranmullawithanage, Asanka Kalugama, Anton Don, Fayaz Ali , Pubudu Keppetiyawa, Krishan Silva, Tasal Saddiqi, Thilina Warnakulasuriya, Sajith Johansson
Stockholm Tigers
Roni Gupta, Arif Hossain, Faruk Ahmed, Tanin Ahmad, Humayun Kabir, Hafizur Rahman, Rashedul Islam, Raz Imtiaz, Bipu Rais, Liton Sarkar, Sayem Chowdhury, Shahnawazur Rahman, Akash Islam, Rudro Karim , Ahmed Kawsar, Bappy Chowdhury, Rizvi Hoque, Asif Ferdous
Dream11 Team
Team#1
WK :
BAT :
AR :
BOWL :
Dream11 | Dream11 Team | Dream11 Prediction | Playing11