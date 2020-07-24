TAD vs AAD Live | TAD vs AAD Emirates D10 Tournament | TAD vs AAD Live Score | TAD vs AAD Player Record | TAD vs AAD Playing11

July 24, 2020 admin Live score 0

live
live

TAD vs AAD Live | TAD vs AAD Emirates D10 Tournament | TAD vs AAD Live Score | TAD vs AAD Player Record | TAD vs AAD Playing11

Live

Match Detail

TAD vs AAD, Match 1, Emirates D10 Tournament

ICC Academy Ground

Friday, July 24, 2020

Time : 06:00 PM

Expected Playing11

TAD

Ali Abid, Khalil Mahmood, Graeme Cremer, Rahul Bhatia, Dilawar Khan Orakazai , Kai Smith, Rameez Shahzad, Osama Hassan, Riyan Mohammed, Rizwan Ali, Aryan Lakhra

AAD

Amjad Gul Khan, Sapandeep Singh, Hamad Arshad, Mohammad Azhar, Nasir Aziz, Sharif Asadullah , Abdul Shakoor, Syed Haider Shah, Zawar Farid, Omer Farooq, Ameer Hamza

Squad

Team Abu Dhabi

Rameez Shahzad, Graeme Cremer, Kai Smith, Osama Hassan,

Dilawar Khan Orakzai, Noor Khan, Jalal Bhukari, Vinayak Vijayan,

Rahul Bhatia , Riyan Mohammed, Ali Abid

Ajman Alubond

Saqib Manshad, Sapandeep Singh, Zawar Farid, Abdul Shakoor,

Sandy Sandeep, Anand Kumar, Amjad Gul-Khan, Syed-Haider Shah,

Safeer Tariq, Ali Mirza, Nasir Aziz, Asif Mumtaz

Dream11 Team

Final Team  Team  & Tips Updates In Our New Telegram Channel Joint Now