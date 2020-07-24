TAD vs AAD Live | TAD vs AAD Emirates D10 Tournament | TAD vs AAD Live Score | TAD vs AAD Player Record | TAD vs AAD Playing11
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Match Detail
TAD vs AAD, Match 1, Emirates D10 Tournament
ICC Academy Ground
Friday, July 24, 2020
Time : 06:00 PM
Expected Playing11
TAD
Ali Abid, Khalil Mahmood, Graeme Cremer, Rahul Bhatia, Dilawar Khan Orakazai , Kai Smith, Rameez Shahzad, Osama Hassan, Riyan Mohammed, Rizwan Ali, Aryan Lakhra
AAD
Amjad Gul Khan, Sapandeep Singh, Hamad Arshad, Mohammad Azhar, Nasir Aziz, Sharif Asadullah , Abdul Shakoor, Syed Haider Shah, Zawar Farid, Omer Farooq, Ameer Hamza
Squad
Team Abu Dhabi
Rameez Shahzad, Graeme Cremer, Kai Smith, Osama Hassan,
Dilawar Khan Orakzai, Noor Khan, Jalal Bhukari, Vinayak Vijayan,
Rahul Bhatia , Riyan Mohammed, Ali Abid
Ajman Alubond
Saqib Manshad, Sapandeep Singh, Zawar Farid, Abdul Shakoor,
Sandy Sandeep, Anand Kumar, Amjad Gul-Khan, Syed-Haider Shah,
Safeer Tariq, Ali Mirza, Nasir Aziz, Asif Mumtaz