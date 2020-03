TIT vs CC Live | TIT vs CC Live Score | Titans vs Cape Cobras Live | TIT vs CC Live Scorecard

sachin

TIT vs CC Live Score | Titans vs Cape Cobras Live | TIT vs CC Live Scorecard

Match Detail

Titans vs Cape Cobras, 27th Match

Date : Mar 11 2020

Time : 01:30 PM LOCAL

Series: Momentum One Day Cup 2020

Venue: Willowmoore Park,Benoni

Live :

Expected Playing11

TIT

Rivaldo Moonsamy (wk)

Grant Thomson (c)

Alfred Mothoa

Matthew Arnold

Dean Elgar

Farhaan Behardien

Imran Manack

Khwezi Gumede

Dayyaan Galiem

Aiden Markram

Tony de Zorzi

CC

Zubayr Hamza (c)

Mangaliso Mosehle (wk)

Ferisco Adams

Pieter Malan

Tsepo Ndwandwa

Jonathan Bird

Tayo Walbrugh

Dane Piedt

Jason Smith

Aviwe Mgijima

Akhona Mnyaka

Squad

Cape Cobras

Hanno Kotze(w), Dane Piedt(c), Mihlali Mpongwana, Nandre Burger, Thando Ntini, David Bedingham, Zubayr Hamza, Jason Smith, George Linde, Aviwe Mgijima, Dane Paterson, Pieter Malan, Isaac Dikgale, Tladi Bokako, Rory Kleinveldt

Titans

Hardus Viljoen, Farhaan Behardien, Dayyaan Galiem, Gregory Mahlokwana, Henry Davids, Tony de Zorzi, Grant Thomson, Dean Elgar, Imran Manack, Alfred Mothoa, Victor Mahlangu, Matthew Arnold, Ryan Cartwright, Corbin Bosch

Preview

Previous Match

TIT

LIONS : 205/7 (50 over)

TIT 206/6 : (44.4 over)

Titans won by 4 wkts

PLAYER OF THE MATCH

Aiden Markram

CC

COB 172/9 (50 over)

KNG 173/3 (27.3 over)

Knights won by 7 wkts

Pitch Report

Avg 1st inn score 240 Avg 2nd inn score 185 Highest Total 399/6 (50 Over) by RSA vs ZIM Lowest Total:91/10 (26.4 Over) by NED vs BER Highest Chased 258/3 (41.4 Over) by SL vs RSA Lowest Defended 295/5 (50 Over) by RSA vs ZIM

Team#1

WK : K Verreynne

BAT : D Ealger , P Malan , A Markram(c) , Z Hamza , T de Zorzi

AR : G Thompson , D Galiem(vc)

BOWL : A Mothoa , I Manack , A Mnyaka

Team#2

WK : K Verreynne

BAT : D Ealger , P Malan , A Markram(c) , Z Hamza(vc) , T de Zorzi

AR : G Thompson , D Galiem

BOWL : A Mothoa , I Manack , A Mnyaka

Team#3

WK : K Verreynne

BAT : D Ealger(vc) , P Malan , A Markram(c) , Z Hamza , T de Zorzi

AR : G Thompson , D Galiem

BOWL : A Mothoa , I Manack , A Mnyaka

