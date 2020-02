TOR vs MIL Dream11 | TOR vs MIL Dream11 Prediction | TOR vs MIL Lineup | TOR vs MIL Dream11 Team | Serie A TOR vs MIL Dream11 | TOR vs MIL Football Dream11 | Milan Vs Torino Fantasy Tips

sachin

Match Details

MIL vs TOR, Italian Serie A 2019-20

Giuseppe Meazza

Date: Tuesday, February 18, 2020

Time: 01:15 AM

WINNING %:

Milan

Expected chance of winning is 65%, but this team actually wins 69% matches with these odds.

Torino

Expected chance of winning is 17%, but this team actually wins 24% matches with these odds.

HEAD TO HEAD STREAKS

Milan : Without clean sheet 3

Torino: 0

Expected Lineup:

AC Milan:

Donnarumma, Calabria, Kjaer,

Romagnoli, Hernandez, Samu Castillejo,

Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Rebic,

Ibrahimovic

Torino

Sirigu,

Djidji, Nkoulou, Lyanco,

De Silvestri, Lukic, Rincon,

Aina, Verdi, Alex Berenguer,

Belotti

Squad

AC Milan:

Asmir Begovic, Matteo Soncin, Antonio Donnarumma,

Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Andrea Conti,

Simon Kjaer, Giacomo Bonaventura, Samu Castillejo,

Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, Lucas Biglia, Rade Krunic,

Lucas Paquetá, Léo Duarte, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers,

Franck Kessié, Antonio Mionic, Alessandro Sala, Diego Laxalt,

Alessio Romagnoli, Theo Hernández, Mateo Musacchio,

Marco Brescianini, Ismaël Bennacer, Rafael Leão,

Zlatan Ibrahimovic, Andrea Capone, Daniel Maldini

Torino:

Samir Ujkani, Salvatore Sirigu, Lyanco, Armando Izzo,

Cristian Ansaldi, Wilfried Singo, Alberto Savino,

Souahilo Meïté, Ndary Adopo, Tomás Rincón,

Diego Laxalt, Andrea Belotti, Álex Berenguer,

Vincenzo Millico, Simone Verdi, Nicola Ranti

Lorenzo De Silvestri, Koffi Djidji, Nicolas Nkoulou,

Ola Aina, Bremer, Sasa Lukic, Daniele Baselli,

Iago Falque, Simone Zaza, Simone Edera,

Dream11 Team

Team#1:

Gianluigi Donnarumma, N’Koulou, Aina, T. Hernandez,

Romagnoli, Rincon, Verdi, Kessie,

Calhanoglu(vc), Belotti, Ibrahimovic(c)

Team#2:

Gianluigi Donnarumma, N’Koulou, Aina,

T. Hernandez, Romagnoli, Rincon,

Verdi, Kessie, Calhanoglu, Belotti(vc), Ibrahimovic(c)

Team#3:

Gianluigi Donnarumma, N’Koulou,

Aina, T. Hernandez, Romagnoli, Rincon, Verdi,

Kessie(vc), Calhanoglu, Belotti, Ibrahimovic(c)

Team#4:

Gianluigi Donnarumma(vc),

N’Koulou, Aina, T. Hernandez, Romagnoli,

Rincon, Verdi, Kessie,

Calhanoglu, Belotti, Ibrahimovic(c)