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TRB vs IBKS Dream11 Prediction | TRB vs IBKS Dream11 | TRB vs IBKS Dream11 Team | TRB vs IBKS Lineup

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IND 50 vs ENG 50 Dream11 IND 50 vs ENG 50 Dream11
Football, Sports News, Turkish League

IND 50 vs ENG 50 Dream11


19 seconds ago
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TRB vs IBKS Dream11 Prediction | TRB vs IBKS Dream11 | TRB vs IBKS Dream11 Team | TRB vs IBKS Lineup | TRB vs IBKS Preview | Turkish League

Match Detail

Start date: 15 Mar 2020

Time : 18:30

Location: Trabzon

Venue: Medical Park Stadyumu

Referee: Firat Aydinus, Turkey

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Expected Lineup

TRB

  • José Sosa(c)
  • Caleb Ekuban
  • Alexander Sørloth
  • Uğurcan Çakır
  • Abdulkadir Parmak
  • Anthony Nwakaeme
  • Serkan Asan
  • Filip Novák
  • Abdülkadir Ömür
  • Hüseyin Türkmen
  • Gastón Campi

IBKS

  • Mahmut Tekdemir(C)
  • İrfan Can Kahveci
  • Edin Višća
  • Alexandru Epureanu
  • Gaël Clichy
  • Danijel Aleksić
  • Demba Ba
  • Enzo Crivelli
  • Mert Günok
  • Junior Caiçara
  • Martin Škrtel

Squad

Trabzonspor

Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Guilherme, Majid Hosseini, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan , Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kagan Moradaoglu , Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Taha Tunç, Kerem Baykuş , Filip Novák, Daniel Sturridge, Alexander Sørloth, Caleb Ekuban, Salih Kavrazlı, Muhammet Akpınar , John Mikel Obi, José Sosa, Badou Ndiaye, Dogan Erdogan, Bilal Başaçıkoğlu, João Pereira, Manuel Da Costa, Manoel, Kamil Ahmet Çörekci, Gastón Campi

İstanbul Başakşehir F.K.

Uğur Uçar, Martin Škrtel, Eljero Elia, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksić, Edin Višća, Abdulkadir Celik , Gaël Clichy, Junior Caiçara, Aziz Behich, Carlos Ponck, Muhammed Emin Sarikaya, Mustafa Peksen, Emre Kaplan , Volkan Babacan, Mert Günok, Ahmet Said Kivanc , Alexandru Epureanu, Robinho, Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Muhammet Arslantaş , Gökhan Inler, Irfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Okechukwu Azubuike

Match Preview

Trabzonspor

expected chance of winning is 54%, but this team actually wins 56%

Top Goal Scorer

  • Alexander Sørloth 26 match 19 goal
  • Anthony Nwakaeme 24 match 10 goal

Istanbul Başakşehir F.K.

expected chance of winning is 30%, but this team actually wins 26%

Top Goal Scorer

  • Enzo Crivelli 22 match 10 goal
  • Demba Ba 19 match 9 goal
AT vs RBK Dream11

IND 50 vs ENG 50 Dream11

Dream Team

Team#1

GK : M Gunok

DEF : G Clichy , F Novak , M Skrtel , H Turkmen , S Asan

MID : E Visca(c) , A Nwakaeme , J Sosa(vc) , M Tekdemir

ST : A Sorloth

Team#2

GK : M Gunok

DEF : G Clichy , F Novak , M Skrtel , H Turkmen , S Asan

MID : E Visca(vc) , A Nwakaeme , J Sosa(c) , M Tekdemir

ST : A Sorloth

Team#3

GK : M Gunok

DEF : G Clichy , F Novak , M Skrtel , H Turkmen , S Asan

MID : E Visca(c) , A Nwakaeme(vc) , J Sosa , M Tekdemir

ST : A Sorloth

 

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