TRB vs IBKS Dream11 Prediction | TRB vs IBKS Dream11 | TRB vs IBKS Dream11 Team | TRB vs IBKS Lineup | TRB vs IBKS Preview | Turkish League
Match Detail
Start date: 15 Mar 2020
Time : 18:30
Location: Trabzon
Venue: Medical Park Stadyumu
Referee: Firat Aydinus, Turkey
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Expected Lineup
TRB
- José Sosa(c)
- Caleb Ekuban
- Alexander Sørloth
- Uğurcan Çakır
- Abdulkadir Parmak
- Anthony Nwakaeme
- Serkan Asan
- Filip Novák
- Abdülkadir Ömür
- Hüseyin Türkmen
- Gastón Campi
IBKS
- Mahmut Tekdemir(C)
- İrfan Can Kahveci
- Edin Višća
- Alexandru Epureanu
- Gaël Clichy
- Danijel Aleksić
- Demba Ba
- Enzo Crivelli
- Mert Günok
- Junior Caiçara
- Martin Škrtel
Squad
Trabzonspor
Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Guilherme, Majid Hosseini, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan , Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kagan Moradaoglu , Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Taha Tunç, Kerem Baykuş , Filip Novák, Daniel Sturridge, Alexander Sørloth, Caleb Ekuban, Salih Kavrazlı, Muhammet Akpınar , John Mikel Obi, José Sosa, Badou Ndiaye, Dogan Erdogan, Bilal Başaçıkoğlu, João Pereira, Manuel Da Costa, Manoel, Kamil Ahmet Çörekci, Gastón Campi
İstanbul Başakşehir F.K.
Uğur Uçar, Martin Škrtel, Eljero Elia, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksić, Edin Višća, Abdulkadir Celik , Gaël Clichy, Junior Caiçara, Aziz Behich, Carlos Ponck, Muhammed Emin Sarikaya, Mustafa Peksen, Emre Kaplan , Volkan Babacan, Mert Günok, Ahmet Said Kivanc , Alexandru Epureanu, Robinho, Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Muhammet Arslantaş , Gökhan Inler, Irfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Okechukwu Azubuike
Match Preview
Trabzonspor
expected chance of winning is 54%, but this team actually wins 56%
Top Goal Scorer
- Alexander Sørloth 26 match 19 goal
- Anthony Nwakaeme 24 match 10 goal
Istanbul Başakşehir F.K.
expected chance of winning is 30%, but this team actually wins 26%
Top Goal Scorer
- Enzo Crivelli 22 match 10 goal
- Demba Ba 19 match 9 goal
Dream Team
Team#1
GK : M Gunok
DEF : G Clichy , F Novak , M Skrtel , H Turkmen , S Asan
MID : E Visca(c) , A Nwakaeme , J Sosa(vc) , M Tekdemir
ST : A Sorloth
Team#2
GK : M Gunok
DEF : G Clichy , F Novak , M Skrtel , H Turkmen , S Asan
MID : E Visca(vc) , A Nwakaeme , J Sosa(c) , M Tekdemir
ST : A Sorloth
Team#3
GK : M Gunok
DEF : G Clichy , F Novak , M Skrtel , H Turkmen , S Asan
MID : E Visca(c) , A Nwakaeme(vc) , J Sosa , M Tekdemir
ST : A Sorloth