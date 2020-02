VAL vs FEN Dream11 | VAL vs FEN Dream11 Team | VAL vs FEN Dream11 Prediction | VAL vs FEN Stating Five | VAL vs FEN Lineup | VAL vs FEN Euro League

Match Detail

VAL vs FEN Dream11

Start date : 29 Feb 2020

Time : 01:30

Location: Valencia

Venue: Fuente de San Luis

VAL

PG : Q Colom

SG : J Loyd

SF : A Abalde

PF : L Labeyrie

C : B Dubijevc

FEN

PG : N De Colo

SG : K Sloukas

SF : L Datome

PF : D Williams

C : J Vessely

Squad

VAL

Alberto Abalde, Tomas Pavelka, Brock Motum, Bojan Dubljevic,

Guillem Vives, Fernando San Demetrio, Sam Van Rossom,

Hilmar Henningsson, Aaron Doornekamp , Mike Tobey,

Quinoa Colom, Vanja Marinkovic, Jordan Loyd, Maurice Ndour,

Joan Sastre, Alonso Faure, Guillem Ferrando , Louis Labeyrie, Millan Jimenez

FEN

Jan Vesley, Berkay Candan, Nando De Colo, Joffrey Lauvergne ,

Vladimir Stimac , Ali Muhammed, Ergi Tirpanci, Ekrem Sancakli,

Derrick Williams, Ahmet Duverioglu, Luigi Datome, Leo Westermann,

Melih Mahmutoglu, Nikola Kalinic, Tarik Biberovic, Kostas Sloukas, Egehan Arna

Dream11 Team#1

PG : Q Colom , N De Colo , L Westemann

SG : K Sloukas

SF : L Datome

PF : L Labeyrie

C : B Dubljevic(sp) , J Vesely

