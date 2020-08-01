VCC vs GHC Live | VCC vs GHC Live Score | VCC vs GHC Playing11 | VCC vs GHC Player Record | VCC vs GHC Live Streaming

August 1, 2020 admin Live score 0

VCC vs GHC Live | Live Score | Playing11 | Player Record | Streaming | Finninsh Premier League T20

Live

Vantaa CC
Greater Helsinki CC
Match Yet to Begin

Finnish Premier League, 2020

Kerava National Cricket Ground, Kerava

Start Date : 01 August 2020

Match detail

Date : 01 July 2020

Time : 13.00

Dream11 Team , VCC vs GHC Live

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Probable Playing11

GHC

Parveen-Kumar Garhwal, Iatazaz Hussain, Abdullah Attiqe , Adnan Ahmad, Rizwan Ali , Asad Ijaz, Ghulfam Nazir, Ziaur Rehman, Naveed Shahid, Kashif Muhammad, Choudhary-Shahzad Shabbir

VCC

Manoj Mahamada Achchige, Ravi Sanjeewa Kahingala, Chanaka Jayasinge ,Lahiru Hikkaduwa Liyanage , Ameer Hamsa Warsha, Dilip Hethumuni, Madura Milan Hettiarachilage , Amila Sampath Hathurusingha, Chaminda Janaka Abewickrama, Sanjeewa Peththahandi, Ursan Tavernier

Dream Team#1

WK : A Attiqe

BAT : M Gawas (VC), A Jaleel, G Nazir

AR : P Saharan, F Shahzad, A Waris, N Shahid (C)

BOWL : A Rehman, J Jan, S Amin

Dream Team#2

WK : A Attiqe

BAT : M Gawas (C), A Jaleel, G Nazir

AR : P Saharan, F Shahzad, A Waris, N Shahid (VC)

BOWL : A Rehman, J Jan, S Amin

Prediction | Finninsh Premier League T20