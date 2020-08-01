VCC vs GHC Live | VCC vs GHC Live Score | VCC vs GHC Playing11 | VCC vs GHC Player Record | VCC vs GHC Live Streaming

VCC vs GHC Live | Live Score | Playing11 | Player Record | Streaming | Finninsh Premier League T20
Live
Finnish Premier League, 2020
Kerava National Cricket Ground, Kerava
Start Date : 01 August 2020
Match detail
Date : 01 July 2020
Time : 13.00
Dream11 Team , VCC vs GHC Live
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Probable Playing11
GHC
Parveen-Kumar Garhwal, Iatazaz Hussain, Abdullah Attiqe , Adnan Ahmad, Rizwan Ali , Asad Ijaz, Ghulfam Nazir, Ziaur Rehman, Naveed Shahid, Kashif Muhammad, Choudhary-Shahzad Shabbir
VCC
Manoj Mahamada Achchige, Ravi Sanjeewa Kahingala, Chanaka Jayasinge ,Lahiru Hikkaduwa Liyanage , Ameer Hamsa Warsha, Dilip Hethumuni, Madura Milan Hettiarachilage , Amila Sampath Hathurusingha, Chaminda Janaka Abewickrama, Sanjeewa Peththahandi, Ursan Tavernier
Dream Team#1
WK : A Attiqe
BAT : M Gawas (VC), A Jaleel, G Nazir
AR : P Saharan, F Shahzad, A Waris, N Shahid (C)
BOWL : A Rehman, J Jan, S Amin
Dream Team#2
WK : A Attiqe
BAT : M Gawas (C), A Jaleel, G Nazir
AR : P Saharan, F Shahzad, A Waris, N Shahid (VC)
BOWL : A Rehman, J Jan, S Amin
Prediction | Finninsh Premier League T20