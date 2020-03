WI L vs SA L Live | WI L vs SA L Live Score | WI L vs SA L Live Scorecard | West Indies Legends vs South Africa Legends 4th Match Live

AFG vs IRE Live

WI L vs SA L Live Score | WI L vs SA L Live Scorecard | West Indies Legends vs South Africa Legends 4th Match Live

Match Detail

West Indies Legends vs South Africa Legends, 4th Match

Date : Mar 11 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Road Safety World Series T20 2020

Venue: Dr DY Patil Sports Academy,Mumbai

Live :

Toss : South Africa Legends opt to bowl

Official Playing11

WI L

Daren Ganga

Shivnarine Chanderpaul

Brian Lara(c)

Danza Hyatt

Carl Hooper

Ricardo Powell

Ridley Jacobs(w)

Adam Sanford

Tino Best

Sulieman Benn

Samuel Badree

Expected Playing11

WI L

Brian Lara (c) Shivnarine Chanderpaul Pedro Collins Daren Ganga Tino Best Sulieman Benn Carl Hooper Ridley Jacobs (wk) Dinanath Ramnarine Ricardo Powell Danza Hyatt

SA L

Morne van Wyk (wk) Jonty Rhodes (C) Ryan McLaren Andrew Hall Albie Morkel Johann van der Wath Paul Harris Herschelle Gibbs Jacques Rudolph Johann van der Wath Lance Klusener

Squad

South Africa Legends

Jonty Rhodes(c), Andrew Hall, Morne van Wyk(w), Albie Morkel, Johan van der Wath, Ryan McLaren, Paul Harris, Garnett Kruger, Roger Telemachus , Lance Klusener, Herschelle Gibbs, Martin van Jaarsveld, Jacques Rudolph

West Indies Legends

Brian Lara(c), Ridley Jacobs(w), Danza Hyatt, Carl Hooper, Sulieman Benn, Pedro Collins, Dinanath Ramnarine, Samuel Badree, Adam Sanford , Ricardo Powell, Tino Best, Daren Ganga, Shivnarine Chanderpaul

Team#1

WK : M Van Wyk

BAT : B Lara(VC) , J Rhodes(C) , S Chanderpaul , M Van Jaars , D Ganga

AR : A Markel , C Hooper

BOWL : S Badree , T Best , J Van der Wath

Team#2

WK : M Van Wyk

BAT : B Lara(C) , J Rhodes(VC) , S Chanderpaul , M Van Jaars , D Ganga

AR : A Markel , C Hooper

BOWL : S Badree , T Best , J Van der Wath

