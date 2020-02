WIL vs GNG Dream11 | WIL vs GNG Dream11 Team | WIL vs GNG Dream11 Prediction | WIL vs GNG Lineup | WIL vs GNG Dutch League

Match Detail

Start date : 29 Feb 2020

Time : 00:30

Location : Tilburg

Venue: Koning Willem II Stadion

Referee : Richard Martens, Netherlands

Expected Lineup

WIL

Holmen Niuwkoop Llonch Nunnely Pavlidis Saddiki Wellenreuther Nelom Peters Kohlert Ndayishimiye

GNG

Hintum Itakura Schrek Lundqvist Oistenam Asoro Padt Zeefuik Memisevic Matusiwa Kaam

Squad

Willem II Tilburg

Rick Zuijderwijk , Jordens Peters, Mike Tresor Ndayishimiye,

Bart Nieuwkoop, João Queirós, Dylan Ryan , Timon Wellenreuther,

Georgios Strezos, Michael Woud, Connor van den Berg ,

Freek Heerkens, Miquel Nelom, Fernando Lewis,

Sebastian Holmen, Damil Dankerlui, Paul Gladon, Mats Köhlert,

Vangelis Pavlidis, Che Nunnely, Elton Kabangu, Marios Vrusha ,

Pol Llonch, Görkem Sağlam, Dries Saddiki, James McGarry

Groningen

Ajdin Hrustic, Samir Memisevic, Nicklas Strunck Jakobsen, Gabriel Gudmundsson,

Sam Schreck, Azor Matusiwa, Leonel Miguel , Marco Van Duin, Sergio Padt,

Jan Hoekstra, Jan de Boer , Ahmed El Messaoudi, Joel Asoro, Mo El Hankouri,

Daishawn Redan, Daniel Van Kaam, Thijs Dallinga, Romano Postema,

Giovanni Zwikstra , Django Warmerdam, Ramon Pascal Lundqvist,

Tomas Suslov, Joël van Kaam , Bart Van Hintum, Mike te Wierik,

Ko Itakura, Deyovaisio Zeefuik, Tapmahoe Sopacua, Gorkem Can

Dream Team

Team#1

GK : S Padt

DEF : S Holmen , J Peters , M Vrousai , R Pascal

MID : D Saddiki , P Lionch , M Vrousai , R Pascal

ST : V Pavlidis(c) , J Asoro(vc) , D Redan

